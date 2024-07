Von Jörg Häntzschel

Wenn im Kulturbetrieb ein wichtiger Posten zu besetzen ist, etwa die Leitung eines Museums, wird mit der Kandidatensuche oft eine Findungskommission beauftragt. Üblicherweise agiert sie diskret und hinter den Kulissen. Kaum jemand interessiert sich für ihre Arbeit. Anders ist das bei der Documenta. Die Krise, in die die Weltkunstschau nach dem Auftauchen antisemitischer Darstellungen bei der letzten Ausgabe geraten war, war so tief, dass vorsichtshalber auch für das Finden der Findungskommission eine Kommission gegründet worden war. Sie war aus allen früheren Documenta-Leitern zusammengesetzt. Doch mit ihrer Auswahl produzierten sie ein weiteres Debakel. Als im vergangenen Herbst ein BDS-Schreiben auftauchte, das einer der von ihnen in die Findungskommission gewählten Experten unterzeichnet hatte, traten ihre Mitglieder zurück.