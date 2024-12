Jörg Häntzschel

Kein Kollektiv wie bei der letzten Ausgabe, keine zwei Standorte wie beim vorletzten Mal, dafür mehr Professionalität: Die Documenta 16, die 2027 stattfindende nächste Ausgabe der Kasseler Weltkunstausstellung, wird von Naomi Beckwith geleitet, der stellvertretenden Direktorin und Chefkuratorin des New Yorker Guggenheim-Museums. Das gaben Vertreter des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung der Documenta am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Kassel bekannt. Sowohl Kassels Bürgermeister Sven Schoeller als auch der hessische Kulturminister Timon Gremmels („mir fällt ein Stein vom Herzen“) verbargen ihre Erleichterung nicht, dass es offenbar gelungen ist, die Documenta in ruhigeres Wasser zu steuern.