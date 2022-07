Von Jörg Häntzschel

Die Documenta entwickelt sich weiterhin prächtig. Ja, die Sache mit dem Banner von Taring Padi war "ungeheuer schmerzlich", so schrieb die Generaldirektorin, Sabine Schormann, am Dienstagabend in einem Statement. Aber seit diesem Lapsus sei die Ausstellung auf Erfolgskurs. Am vergangenen Sonntag sei zum vierten Mal in Folge ein neuer Besucherrekord zu verzeichnen gewesen! Und der Antisemitismus?