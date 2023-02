Expertenbericht zur Documenta:Was sich ändern muss

Die nun vorgelegte Analyse der Documenta Fifteen ist umfassend - auch in den aufgeregten Wochen im Sommer übersehene Details fanden Eingang in den Bericht.

Von Jörg Häntzschel

Es gibt wohl kein Kulturereignis der jüngeren Geschichte, das zur Eruption von so vielen Tweets, Zeitungsartikeln und Streitgesprächen in so kurzer Zeit geführt hat wie die desaströse Kasseler Documenta des Sommers 2022. Ein Team von Experten hat nun für einen 140-seitigen Bericht, der am Montag veröffentlicht wurde und an diesem Mittwoch Thema im Kulturausschuss des Bundestags sein wird, die traurigen Wochen noch einmal in Zeitlupe betrachtet. Bisher übersehene Details sind hier dokumentiert, vieles ist neu eingeordnet. Wer, nur ein Beispiel, bekam damals schon mit, dass Ade Darmawan vom federführenden Kollektiv Ruangrupa bei der Anhörung im Bundestag tatsächlich sagte, die Documenta sei angetreten, nach dem Zweiten Weltkrieg die Wunden der Deutschen zu heilen? Vom Leid der Juden sprach er nicht.