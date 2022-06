Von Peter Richter

"Genießen Sie die documenta fifteen noch an 93 Tagen, 11 Stunden, 59 Minuten", steht diesen Freitagmorgen auf kassel.de, der Website der "documenta-Stadt". Es steht da gleich unter der Mitteilung, dass die Documenta in Kassel "die bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst weltweit" sei. Und es steht unter dem Logo der diesjährigen Ausgabe dieser Ausstellung, das den schon im Biedermeier wegen seiner mysteriösen Frische beliebten Farbkontrast Grün-Violett zeigt und dazu ein paar stilisierte Hände, deren Konturen in der Fünfzigerjahre-Ästhetik von Nierentischen ineinandergreifen. Das alles sieht so heiter, freundlich und einladend aus wie noch bei keiner Documenta davor. Die Uhr sollte anzeigen, wie viel Zeit dem Rest der Welt bleibt, um nach Kassel zu fahren und dem Ereignis beizuwohnen.