Von Jörg Häntzschel

Die Probleme in der Findungskommission der Documenta weiten sich aus. Am Wochenende wurde bekannt, dass die israelische Künstlerin und Philosophin Bracha Lichtenberg Ettinger ihren Rücktritt aus der sechsköpfigen Findungskommission erklärt hat. Erst am Donnerstag hatte die SZ berichtet, dass ein Mitglied der Findungskommission der Kasseler Kunstschau 2019 eine Erklärung des BDS unterzeichnet hat. Kulturstaatsministerin Claudia Roth erklärte diese für "klar antisemitisch" und drohte der Documenta mit dem Entzug von Geld.