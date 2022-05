Offener Brief statt offene Diskussion: das Künstlerkollektiv Ruangrupa.

Von Catrin Lorch

Es ist die Saison der offenen Briefe und der erregten Debatten darüber. In den vergangenen Wochen war das Thema der von Künstlern und Intellektuellen unterzeichneten Schreiben die Ukraine und die Frage, welche Form der Unterstützung Deutschland dem von Russland überfallenen Land zukommen lassen sollte - oder eben nicht, um keinen Dritten Weltkrieg zu riskieren. Nun rührt ein weiterer Brief an einer ganz anderen ungeklärten Frage, die direkt ins Selbstverständnis der Republik führt - und die Diskussionen, die er auslösen wird, dürften heftig werden.