Antisemitismus auf der Documenta:Kommen wir nun zum Strafrecht

Gastbeitrag von Peter Raue

Etliche Wochen bevor die Documenta eröffnet wurde, gingen die Wogen über Konzept (und Konzeptlosigkeit) der Schau hoch. Kollektive sollten die Documenta gestalten, alle für dieses große Ereignis Verantwortlichen ließen die indonesischen Kuratoren und deren ausgewählten Kollektive gewähren. Niemand, der entscheidet, ob Darstellungen die Menschenwürde verletzen, strafbar sind oder einfach unangebracht, keine und keiner, der Verantwortung für das übernimmt, was dort gezeigt wird. Das ist ein Konzept (falls man von einem Konzept sprechen will), dem man kritisch gegenüberstehen kann, das Linie und Leitideen vermissen lässt - aber es ist immerhin eine bewusste Entscheidung, die teuerste und größte Kunstschau der Welt im freien Wildwuchs entstehen zu lassen. Wir Ältere erinnern uns an die 60er - und der freie Wildwuchs in Kunst, Pop, Theater und Film, er hatte was für sich.