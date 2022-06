Antisemitismus auf der Documenta:Rocky Horror Picture Show

Noch voller Vorfreude: die Leiterin der Documenta, Sabine Schormann, auf der Eröffnungsfeier der Weltkunstschau am vergangenen Mittwoch in Kassel.

"You all rock!": Eingeläutet wurde die 15. Documenta mit Sponti-Jubel, in die Geschichte eingehen wird sie wegen steuerlich finanziertem Antisemitismus in monströsem Ausmaß.