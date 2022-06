Von Nicolas Freund

Jetzt ist er also hier, in Berlin, in Sicherheit. Einige Tage nachdem die russischen Behörden den Autor Dimitry Glukhovsky zur Fahndung ausgeschrieben hatten, hat ihn der frisch gegründete Schriftstellerverband PEN Berlin als erste Amtshandlung in der Hauptstadt begrüßt. Mitten in den Wahlen am Freitag sprangen im Berliner Literaturhaus plötzlich einige Mitglieder auf, um Glukhovsky am Flughafen abzuholen, er sei gerade aus Spanien gelandet, heißt es.