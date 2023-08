Der russische Schriftsteller Dmitry Glukhovsky ist in Moskau in Abwesenheit zu acht Jahren Straflager verurteilt worden.

Von Nicolas Freund

Nun ist es klar: Wenn er wieder nach Russland zurückkehrt, dann drohen ihm acht Jahre Haft in einem Straflager. Der 45-jährige russische Schriftsteller Dmitry Glukhovsky ist am Montag in Abwesenheit von einem Gericht in Moskau wegen sogenannter Verbreitung von Falschnachrichten über die russischen Streitkräfte verurteilt worden. Er hatte sich zu Beginn des Krieges in der Ukraine auf seinem Instagram-Account kritisch zum russischen Angriff geäußert und auch später immer wieder den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den Krieg kritisiert.