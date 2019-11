Erika Mann ist in der Monacensia eine Ausstellung gewidmet, 1943 hat sie geschrieben: "Das einzige 'Prinzip', an das ich mich halte, ist mein hartnäckiger Glaube an einige grundlegende moralische Ideale - Wahrheit, Ehre, Anstand, Freiheit, Toleranz." Den Organisatoren dient das Zitat der Autorin, Kabarettistin, Kriegsreporterin als Grundlage für eine Debattenreihe zu den Fragen: Wie steht es um diese Werte und Prinzipien heute? Wie setzen sich Journalisten bei ihrer Arbeit für diese Werte ein? Und sind diese international gültig? Mit dabei sind Richard C. Schneider, bis 2016 Leiter des ARD-Fernsehstudios Tel Aviv; Özlem Topçu, Politikredakteurin bei der Zeit, und Sonja Zekri, SZ-Feuilletonchefin, die unter anderem als Kriegsreporterin in Syrien war.

Anstand, Freiheit, Toleranz; Debatte, Monacensia, Maria-Theresia-Straße 23, Eintritt frei, Anmeldung: monacensia.programm@muenchen.de