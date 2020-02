Was haben Schriftsteller und Politiker einander zu sagen? Eine interessante Frage, auf die es in den nächsten Tagen drei neue Antworten gibt. Denn die am Wochenende anstehende Münchner Sicherheitskonferenz wird, wie kurzfristig bekannt wurde, wieder von mehreren prominent besetzten Gesprächen flankiert. Das Motto im Literaturhaus lautet dabei schlicht: "Sicherheit und Literatur".

Was man sich darunter vorstellen darf? Die Reihe soll, so die Ankündigung, die Mittel herausarbeiten, "mit denen Literatur einer Gesellschaft Sicherheit und Stabilität gewähren kann". Autoren sollen über den Einfluss berichten, den Politik auf ihr Werk hat, aber auch "über den Beitrag, den Politik zu deren Werk leisten kann". Dazu sind Politiker eingeladen, dem Publikum ihre "Wahrnehmung zu eröffnen".

Konkret bedeutet das: An diesem Donnerstag, 13. Februar, spricht Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss mit dem ruandischen Außenminister Vincent Biruta (19 Uhr). Am Freitag, 14. Februar, ist eine Art Warm-up für den Herbst zu erwarten, wenn Kanada Gast der Frankfurter Buchmesse sein wird: Kanadas Premierminister Justin Trudeau trifft auf die Autorin Kim Thúy (9 Uhr, bereits ausgebucht). Am Samstag, 15. Februar, wird schließlich der US-amerikanische Literaturwissenschaftler Stephen Greenblatt mit dem lettischen Präsidenten Egils Levits diskutieren (18.30 Uhr). Die Gespräche sind in englischer Sprache; der Eintritt ist frei, allerdings ist eine Registrierung erforderlich über www.literaturhaus-muenchen.de. Zur Sicherheit.

