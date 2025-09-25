Ist Trump vielleicht doch nicht der verrückteste Herrscher aller Zeiten? In „Die Republik der Irren“ verarbeitet Dirk Stermann die Geschichte der Futuristen und ihrer Republik Fiume vor 100 Jahren – und schafft eine kuriose Parabel auf die Gegenwart.

Von Moritz Baumstieger

Ein Weiberheld als Comandante, der so stolz auf die eigene Potenz ist, dass er große Phallussymbole aus hellem Leder auf seine Schuhe nähen lässt und stolz mit ihnen umherflaniert. Umgeben von einer Gruppe selbsternannter Visionäre (Frauen ausdrücklich nicht mitgemeint), die niemand gewählt hat. Die sich aber berufen fühlen, alle bisherigen Strukturen zu zermalmen, um auf den Trümmern der alten Ordnung eine neue Welt aufzubauen. Eine, in der die Technik, der blitzende Stahl und die Versprechen der Zukunft regieren, die sich aber deutlich in Richtung Faschismus bewegt. Dieser Kreis der Visionäre ist mächtiger als die Amtsträger, die den Staat aber ebenfalls ins Verderben stürzen würden. Denn die Minister, die der Comandante auserwählt hat, sind alle verrückt. Und das nicht nur ein bisschen.