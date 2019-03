8. März 2019, 20:14 Uhr Klassik Dirigent und Komponist Michael Gielen ist tot

Der gebürtige Dresdner war Chefdirigent des SWR Sinfonieorchesters und galt als einer der wichtigsten Dirigenten der Gegenwart.

Der Dirigent und Komponist Michael Gielen ist mit 91 Jahren gestorben. Das teilte der SWR mit, dessen Sinfonieorchester Gielen bis 1999 geleitet hatte. Gielen galt als einer der bedeutendsten Dirigenten der Gegenwart und als Spezialist für Neue Musik. Sein Repertoire reichte von Bach bis zur Moderne. Gielen galt als streng und stilbewusst.

1927 in Dresden geboren, emigrierte seine Familie 1940 nach Argentinien. 1950 kam Gielen zurück nach Europa und wurde an der Wiener Staatsoper Korrepetitor, arbeitete dort unter anderem mit Herbert von Karajan und Karl Böhm zusammen. Anschließend folgten Engagements in Stockholm, Brüssel und Amsterdam. 1977 wurde er Direktor der Frankfurter Oper und machte das Haus zu einem der führenden Opernhäuser Europas.

Gielen übernahm 1986 das später umbenannte SWF Sinfonieorchester Baden-Baden. Außerdem leitete er zeitweilig das BBC Symphony Orchestra. Aus gesundheitlichen Gründen musste Gielen 2014 seine Dirigentenkarriere beenden und lebte seitdem zurückgezogen am Mondsee.