Er strahlte vor allem Ruhe aus. Anders als heutige Bach-Dirigenten hatte Helmuth Rilling, Gründer und langjähriger Leiter der Gächinger Kantorei sowie des Bach-Collegiums Stuttgart, nie den Ehrgeiz, die frappanteste Neudeutung von Johann Sebastian Bachs Kantatenwerk zu liefern. Im Gegenteil. Er verstand sich als Bewahrer eines Werkes, dem mit größtem künstlerischen Respekt zu begegnen sei. Zentraler Ausgangspunkt war für Rilling der christliche Glaube. Er könne zwar die Musiker nicht zwingen zu glauben, was Bach geglaubt und musikalisch verkündet hat, aber er als Dirigent müsse den Ausführenden klar machen, was das Stück für den Zuhörer bedeuten muss. Aus diesem Pflichtbewusstsein heraus dachte und musizierte Rilling die Werke Bachs, nahm mit seiner Gächinger Kantorei ab 1970 eine Reihe von Bach-Kantaten auf, die lange Zeit als Referenzaufnahmen galten.