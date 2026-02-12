Zum Hauptinhalt springen

NachrufBach für die Welt

Helmuth Rilling, der vor allem als Dirigent der Werke Johann Sebastian Bachs bekannt wurde, musizierte und unterrichtete dessen Werk weltweit.
Helmuth Rilling, der vor allem als Dirigent der Werke Johann Sebastian Bachs bekannt wurde, musizierte und unterrichtete dessen Werk weltweit. (Foto: Sebastian Gollnow/picture alliance / Sebastian Gol)

Er brachte Chören in aller Welt die Musik des Leipziger Thomaskantors nahe: Der große Bach-Dirigent und  Vermittler Helmuth Rilling ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Von Helmut Mauró

Er strahlte vor allem Ruhe aus. Anders als heutige Bach-Dirigenten hatte Helmuth Rilling, Gründer und langjähriger Leiter der Gächinger Kantorei sowie des Bach-Collegiums Stuttgart, nie den Ehrgeiz, die frappanteste Neudeutung von Johann Sebastian Bachs Kantatenwerk zu liefern. Im Gegenteil. Er verstand sich als Bewahrer eines Werkes, dem mit größtem künstlerischen Respekt zu begegnen sei. Zentraler Ausgangspunkt war für Rilling der christliche Glaube. Er könne zwar die Musiker nicht zwingen zu glauben, was Bach geglaubt und musikalisch verkündet hat, aber er als Dirigent müsse den Ausführenden klar machen, was das Stück für den Zuhörer bedeuten muss. Aus diesem Pflichtbewusstsein heraus dachte und musizierte Rilling die Werke Bachs, nahm mit seiner Gächinger Kantorei ab 1970 eine Reihe von Bach-Kantaten auf, die lange Zeit als Referenzaufnahmen galten.

