Das Genre dreht sich um schlaue Menschen mit anspruchsvollen Berufen, Spione und Diplomaten und so. Womit man bei Schauspielerin Keri Russell und der vierten Staffel von „The Diplomat“ wäre.

Es gibt eine Sorte von Filmen und Fernsehserien, die im angelsächsischen Kritikerjargon „competence porn“ genannt werden. „Kompetenz-Porno“ besteht darin, dass man dabei zusehen darf, wie schlaue und hervorragend ausgebildete Menschen ihrem anspruchsvollen Beruf nachgehen. Von Ärzten können solche Geschichten handeln („Dr. House“), von Journalisten („The Newsroom“) oder von Spionen („Homeland“). Meistens aber spielen sie im Kosmos der Politik. Dort also, wo es um die großen Fragen geht, wo so viel auf dem Spiel steht.