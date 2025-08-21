Ungefähr in der Mitte von „Another Baby!“, dem zweiten Song auf dem neuen Album des Popkünstlers Dijon, hört man das Geräusch, irgendwo hinten links. Den digitalen Klapperklang, den man kennt und fürchtet, wenn man schon mal ein iPhone als Wecker benutzt hat. „Aufwachen!“, ruft der Sound, und rüttelt einen. Dabei hat man an der Stelle längst alle 25 Ohren gespitzt, die dem Menschen im Durchschnitt zum Musikhören zur Verfügung stehen.
Sänger DijonPlatingesprenkelte Supernova
Lesezeit: 2 Min.
Musik, die mehrfach verspiegelt, schlaflos gestottert und mit endlos entspannter Hyperaktivität durchtanzt ist: das brillante, wahnsinnig coole R’n’B-Album von Dijon.
Von Joachim Hentschel
