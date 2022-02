Können Maschinen halluzinieren? Das behauptet jedenfalls der Künstler Refik Anadol, dessen Kunstwerk es als eine Art begehbares Metaversum in der Wirklichkeit und als sehr unwirkliche NFT-Datei für die Kunstkäufer bei Sotheby's gab.

Von Andrian Kreye

Wer die beiden Schlagworte der aktuellen Technologiedebatten "Metaverse" und "Web 3.0" nicht einordnen kann, ist auf der richtigen Spur. Die digitale Welt verstand es schon immer, ihre Absichten in Mythen zu verpacken. Sie hat das sehr viel besser gemacht als die vorangegangene Generation der elektronischen Medien. Da wurde aus der Flut der Daten und Anwendungen mit der grafischen Oberfläche des World Wide Web der "Cyberspace", eine Wunderwelt, die sich der Science-Fiction-Autor William Gibson einst für eine Kurzgeschichte ausgedacht hatte. Was im Fernsehen "zappen" heißt, als sei man mit der Fliegenklatsche auf der Jagd durch die Sender, wurde im Web das Surfen. Und während die Vorlagen für den Begriff "Binge Viewing" Teenager mit Essstörungen und Komasäufer auf der Flatrate-Party sind, umschrieb die digitale Welt ihre Suchtmechanismen mit dem "Rabbit Hole", dem Kaninchenbau aus "Alice im Wunderland", der das staunende Mädchen in eine Zauberwelt führt.