Von Philipp Bovermann

In der Geschichte, deretwegen nun auf Tiktok eine "digitale Guillotine" errichtet wurde, geht es um einen Mob, der alles kaputt macht. Das diesjährige Motto der Met Gala, die am 6. Mai in New York stattfand, lautete "Garden of Time", eine Anspielung auf eine Kurzerzählung von J. G. Ballard über eine Gräfin und einen Grafen, die in einer Villa mit einem Garten leben, kristallene Blumen mit durchscheinenden Blättern wachsen dort, zerbrechliche Schönheit, aber draußen randalieren "tausend Stimmen", bis schließlich "wie ein Schwert die Dunkelheit über sie hereinbricht" und die Randalierer den Garten stürmen.