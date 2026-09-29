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KinoIst das Tom Cruise? Ja, leider

Lesezeit: 5 Min.

Diesmal mit vollem Wampeneinsatz: Tom Cruise als Ölmagnat Digger Rockwell.
Diesmal mit vollem Wampeneinsatz: Tom Cruise als Ölmagnat Digger Rockwell.
Alamy/Ent-movie/Mauritius

In der Weltuntergangskomödie „Digger“ will er mal so richtig schön verrückt sein, und das geht völlig in die Hose. Da kann auch Co-Star Sandra Hüller nichts mehr retten.

Von David Steinitz

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Es gibt wohl kaum einen Schauspieler, der einen Oscar als bester Hauptdarsteller ablehnen würde. Es gibt bestimmt auch viele Schauspieler, die zumindest heimlich denken, dass ihnen so ein Ding auch zusteht. Und dann, ja dann, gibt es noch eine Sonderkategorie an Superstars, die schon alles erreicht haben in ihrer Karriere, denen aber relativ unverhohlen diese eine Frage aus jeder Pore ihrer irdischen Existenz quillt: Wo, bitteschön, bleibt verdammt noch mal mein Scheißoscar als bester Hauptdarsteller?!

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