Dieter Weidenfeld ist gestorben. Er war einer der Männer der popkulturellen Stunde Null der alten Bundesrepublik. Lange dauerte die. Lebensfreude und Eskapismus waren noch in den 60er-Jahren oft genug Importe aus Frankreich und Amerika. Aber dann fand sich das Land wieder in jener Schnittmenge aus dem Schlager, dem Chanson und dem Rock and Roll. Und Menschen wie Weidenfeld hatten das Gespür, daraus die Hits einer neuen Zeit zu destillieren.
NachrufKönig von Deutschland
Lesezeit: 4 Min.
Die Entdeckung von Howard Carpendale, die „ZDF-Hitparade“ und die „Beatles“ bei RTL: All das verdankte die junge Republik Dieter Weidenfeld. Nun ist der 95-jährige Kölner in München gestorben. Nachruf auf einen großen, stillen Strippenzieher des Pop.
Von Andrian Kreye
