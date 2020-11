Ohne Maradona ist das moderne Argentinien nicht zu verstehen: Aufgewachsen in einer Wellblechhütte, war er auserwählt, die kolonialen Demütigungen zu sühnen, die das Land so lange erlitten hatte.

Von Olivier Guez

Weltmeisterschaft in Russland, Moskau, 16. Juni 2018. Argentinien spielt zum Auftakt gegen Island. Ich bin schon früh ins Stadion gekommen, um die Schlachtrufe der argentinischen Fans zu hören: Wer für Fußball schwärmt und noch nie erlebt habt, wie Argentinier in einem Stadion mitfiebern, hat das Beste am Fußball verpasst. Es ist überall ein grandioses Schauspiel, im "La Bombonera", dem riesigen Stadion der Boca Juniors, im "El Monumental" von River Plate oder wenn die Nationalmannschaft irgendwo am anderen Ende der Welt spielt.