Es ist nicht sicher, ob Harry Miles ohne den verhängnisvollen Einfluss der Literatur ein glücklicherer Mann geworden wäre, ein anderer allerdings auf jeden Fall. So aber treibt es ihn an einem Londoner Frühsommerabend kurz vor Kriegsausbruch zur Battersea-Bibliothek, um sich die Zeitschrift New Writing zu besorgen, und dort, am Eingang, begegnet er Evelyn. Sie hat "Rebecca" von Daphne du Maurier ausgeliehen, ein Buch, das eher entfernt mit New Writing zu tun hat und möglicherweise auf unterschiedliche Vorlieben hindeuten könnte, was Harry unter den gegebenen Umständen aber nicht stört. "Sie hatte genau die Figur, die ihm am besten gefiel, üppig, aber nicht dick. Aufrecht und stolz stand sie da, obwohl sie mit dem einen Arm mehrere Bücher fest an sich presste und in dem anderen eine kleine Ledertasche hielt." Er begleitet sie nach Hause, wobei sie sich nicht nur über den drohenden Krieg unterhalten, sondern sie die Villen am Weg bewundert und erkennen lässt, wie gern sie später in einem schönen Haus wohnen würde. Nachdem sie sich verabschiedet haben, geht er den Weg noch einmal zurück und empfindet sein Verliebtheitsgefühl jetzt erst richtig unter dem Mond über den Bäumen und in der lauen Luft; später wird er versuchen, ein Sonett für sie zu schreiben.

Wozu bloß all die Natur, fragt man sich nicht nur hier, denn Harry Miles, der bis zum Schluss vom Schreiben träumt, wird die meiste Zeit seines Lebens damit beschäftigt sein, ins Büro zu gehen und für sich und Evelyn und die Töchter den gesellschaftlichen Aufstieg zu meistern.

Damit wäre die Konstellation des Eheromans "All unsere Jahre" von Kathy Page umrissen, der einen Zeitraum von fast siebzig Jahren umfasst. Einen Zeitraum, in dem sich die beiden Protagonisten - abgesehen von der Trennung während Harrys Kriegsdienst - zuweilen derart unspektakulär in die Zeitläufte fügen, derart selbstverständlich drei Töchter bekommen, ein erfreuliches Liebesleben pflegen, das Einkommen verbessern und, ja, das Haus beziehen, das Evelyn wollte -, dass sie beinah unsichtbar werden. Wie Menschen, deren Erscheinung im Vergleich zur Zimmertapete blass wirkt. Macht das die Ehe?

Nein, es macht die Erzählerin. Kathy Page ordnet die Dinge des Lebens, ordnet dieses große Tableau der Jahre mit einer faszinierenden Mischung aus Präzision und Einfachheit. Nichts könnte ferner sein als dieses 20. Jahrhundert, jedenfalls wie sie es erzählt.

Man staunt über den Mangel an äußerem Drama und spürt, wie die Zeit an den Figuren zehrt

Sie lässt sich Zeit. Und manchmal steht die Zeit auch still: "Einzelne, scharlachrot leuchtende Weinranken rahmten das hölzerne Schiebefenster, dessen oberer Bogen aus vier Teilen bestand, die sorgfältig gearbeiteten Fugen waren nur dank der weißen Farbe sichtbar", heißt es in einer Beschreibung des Schulzimmers, in dem die Lyrikliebe des jungen Harry geweckt wird. Man staunt lange über den überwältigenden Mangel an äußerem Drama, den Page ihren Protagonisten zukommen lässt. Das Dasein bleibt irgendwie immer sanft geblümt. Doch dann erkennt man, dass erst in dieser Ruhe das Malmen der Zeit an den Menschen hervortritt.

Page, geboren 1958 in London und seit vielen Jahren in Kanada zu Hause, gewann mit dem Schreiben schon als Kind eine Kreuzfahrt durch die Adria, verlor zwischendurch die Lust am Literaturbetrieb, arbeitete in einer Therapieeinrichtung für Drogensüchtige, konnte aber trotzdem mit dem Schreiben nicht aufhören. "Dear Evelyn" erschien 2018 und kommt nun unter dem Titel "All unsere Jahre" als erster ihrer sieben Romane in der Übersetzung von Beatrice Faßbender auf Deutsch heraus.

Für dieses Buch hat Page die Briefe verwendet, die ihr Vater während des Krieges an ihre Mutter schrieb. Sie hoffe, steht im Nachwort, dass beide verstorbenen Eltern mit dem Resultat zufrieden wären "wenngleich ich mir dessen nicht sicher sein kann". Natürlich nicht! Ihre Erzählung jedenfalls folgt maximal gerecht und schlaglichtartig mal ihm, mal ihr.

Zwischen den Kapiteln bleiben viele Jahre offen, die man nachgereicht bekommt: Kriegsrückkehr, Einschulung der ersten Tochter, der Kauf exquisiter Vorhänge, Fehlgeburten und ein spätes Baby, das ein paar Jahre später zum revoltierenden Teenager wird, die abgebrochene Lektüre von "Lady Chatterley" ("würden sie etwa bis zum Ende nur noch ficken?"), die Mahlzeiten in einer eingespielten Ehe, eine Fast-Liebschaft. Nur gelegentlich wirkt das, was aus der Zeit zwischen den Kapiteln referiert wird, etwas zu stimmig, zu eingängig. Andrerseits lässt die Dramaturgie der Lücke Raum für Zweifel. "Sie hatte die richtige Wahl getroffen", findet Evelyn auf halber Lebensstrecke. Aber wenige Jahr später erklärt Louise, die Jüngste, ihrem Vater, dass man sich heute scheiden lassen kann: "Getrennt wärt ihr beide vielleicht glücklicher."

Dieses Porträt einer Generation von Aufsteigern bekommt etwas Grausames

Sehr viele Familiengeschichten aus dem vorigen Jahrhundert sind auch Erzählungen darüber, wie ein Herkunftsmilieu mit steigendem Wohlstand hinter sich gelassen wird. So viel Platz im neuen Schlafzimmer "als wäre man im Freien", wundert sich Evelyns Mutter. Im Vergleich zu der Härte, mit der etwa Annie Ernaux diesen Milieuwechsel beschreibt, vollzieht er sich bei Page so gesittet wie der Anblick einer Tasse Tee. Aber das täuscht.

Je weiter die Jahre fortschreiten, desto einsamer und verlorener wirkt Harry in seiner lyrischen Gestimmtheit. Je weiter die Jahre fortschreiten, desto unerbittlicher wird Evelyns Eigenwille, hinter dem tiefe Ängste aufscheinen. Und desto grausamer wird das Porträt der Aufsteigergeneration, das diese Ehegeschichte neben allem anderen eben auch ist.

Die wenigen Extravaganzen, die Kathy Page ihren Hauptpersonen zuschreibt, bleiben ihnen lebenslang: Harrys Identifikation mit dem Dichter Edward Thomas, die er sich, obwohl ein in jeder Hinsicht brauchbarer Ehemann, ebenso bewahrt wie die Sehnsucht nach einem ekstatischen Leben. Evelyn dagegen hat ein ebenso pragmatisches wie leidenschaftliches Temperament, das auf ihren Mann einen anhaltenden erotischen Reiz ausübt, der sich bereitwillig von ihr heruntermachen lässt. "Evelyn war eine Art Göttin", heißt es einmal, "und er war nur ein Mensch."