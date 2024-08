Deutsche Oscar-Hoffnung Mohammad Rasoulof :Darf der das?

Eine durchweg iranische, heimlich in Teheran gedrehte Geschichte soll 2025 einen Oscar für Deutschland holen: „Die Saat des Heiligen Feigenbaums“. Verschiebt sich da etwas?

Von Tobias Kniebe

Ein wirklich starker Film geht für Deutschland ins nächste Oscar-Rennen, die Chancen für einen Gewinn stehen gut. Im Mai hatte „Die Saat des Heiligen Feigenbaums“ in Cannes Weltpremiere, wurde dort mit einem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet. Für viele Kritiker wäre sogar die Goldene Palme verdient gewesen. Das ist die wichtigste Nachricht zur Auswahl von Mohammad Rasoulofs Film für die Oscar-Kategorie Best International Feature Film durch die nationale Vorauswahl-Jury in München.