Yesterday

Geschichten über Paralleluniversen halten selten Untersuchungen ihrer Logik aus, aber Meistererzähler brauchen keine Logik. In Danny Boyles "Yesterday" löscht ein weltweiter Stromausfall die Erinnerung an die Beatles aus. Ein Mann hat die Songs noch im Kopf und wird zum Superstar. Die schönste Wendung: John Lennon wird nie berühmt und daher nicht erschossen - also lebt er friedlich an der englischen Küste. SUS

The Irishman

Ein Epos voll gewaltiger Wehmut. Robert De Niro ist "The Irishman" Frank Sheeran, ein allzeit loyaler Mafiascherge, der in einen unauflösbaren Machtkampf zwischen seinen beiden Mentoren gerät, gespielt von Joe Pesci und Al Pacino. Und so wie der alte Killer auf sein Leben zurückschaut, blickt Martin Scorsese hier auf sein Werk zurück, und die späten Erkenntnisse, die beide gewinnen, sind von großer und finaler Wucht. KNI

Burning

Die älteste Geschichte der Welt, ein junger Mann lernt ein Mädchen kennen, aber so spannend wie in diesem südkoreanischen Liebesthriller von Lee Changdong hat man sie schon lange nicht mehr erzählt bekommen. Der Junge Jongso verstrickt sich in einem Netz aus Begehren und Paranoia, als ein Nebenbuhler um seine Geliebte Haemi auftaucht, und einer der Protagonisten wird diese Dreiecksbeziehung nicht überleben. DBS

Parasite

In dem südkoreanischen Regisseur Bong Joon-ho steckt ein echter Klassenkämpfer. Hier zeigt er, wie sich die Leben zweier Familien in Seoul verstricken. Die reichen Parks suchen Hilfe, und die armen Kims erschleichen sich Jobs in ihrem Haus, sie nisten sich praktisch ein. Die tragikomischen Intrigen zwischen Knechten und Herren, aber auch Knechten und Knechten wurden in Cannes mit der Goldenen Palme gekrönt. KNI

Porträt einer jungen Frau in Flammen

Es gibt im Kino nur wenig unerforschtes Terrain. Céline Sciamma hat eines gefunden: Sie zeigt eine Ménage-à-trois unter Frauen im 18. Jahrhundert. Die Malerin Marianne soll ein Porträt der widerspenstigen Héloïse anfertigen, für den Fremden, dem sie versprochen ist. Ein Kunststück ist es, seinen Gegenstand vollständig zu begreifen - das schaffen Marianne und Céline Sciamma gleichermaßen. SUS

Green Book

Steinway muss sein, auf einem anderen Flügel spielt Don Shirley (Mahershala Ali) nicht. Der gefeierte Pianist macht eine Tour durch die USA, die Südstaaten, in den Sechzigern, wo er wegen seiner Kunst begrüßt, als Schwarzer aber schikaniert wird. Diese Realität zwingt auch den Italiener Tony Lip (Viggo Mortensen), der sich als sein Chauffeur verdingt, zum Umdenken, in dem oscarprämierten Film von Peter Farrelly. GÖT

Der goldene Handschuh

Ein Kiezhorrorfilm aus dem finsteren Herzen der deutschen Kneipentristesse. Fatih Akin erzählt in "Der goldene Handschuh" - nach dem Roman von Heinz Strunk - die Geschichte des Serienmörders Fritz Honka. Der tötete in den Siebzigerjahren Frauen, die er in der Spelunke Zum Goldenen Handschuh kennenlernte und deren Leichen er in seiner Wohnung verscharrte. Ein unheimlicher, ein todtrauriger Film - und das beste deutsche Werk dieses Kinojahres. DBS

Leid und Herrlichkeit

Pedro Almodóvar kommt in die Jahre, und mit ihm tun es seine Figuren. Antonio Banderas spielt Salvador Mallo, einen Filmemacher, der wegen Herz- und Rückenschmerzen nicht mehr arbeitet. Er besucht den Hauptdarsteller seines größten Erfolgs, und plötzlich befindet er sich auf einer Reise in seine Vergangenheit, die zu einem verflossenen Liebhaber führt. Ein wunderbarer Film über die Sehnsucht, mit sich selbst und den Menschen, die das eigene Leben ausmachten, ins Reine zu kommen. SUS

Once Upon a Time in Hollywood

Nicht, dass Quentin Tarantino es nötig gehabt hätte zu beweisen, dass er einer der besten Regisseure des modernen Kinos ist. Aber dieses Werk aus den Bruchstücken seiner Kindheitserinnerungen an das glitzernde Hollywood der Sechzigerjahre ist der bislang beste Film seiner Karriere geworden. Halb Märchenkomödie, halb Historienlustspiel, und ein bezauberndes Denkmal für die wunderbare Schauspielerin Sharon Tate, die 1969 von der Manson-Bande so bestialisch ermordet wurde. DBS