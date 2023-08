Ulrich Wickert über "Die Ärzte":Was Nazis sind, das wissen "Die Ärzte"

Gastbeitrag von Ulrich Wickert

Wenn ein Punk-Trio sich "die beste Band der Welt" nennt, muss ich sofort schmunzeln. Das kann doch nur ironisch gemeint sein. Und ich fühle mich sofort bestätigt, wenn ich die Website unter dem Namen "bademeister.com" finde. Außerdem frage ich mich als neugieriger Mensch natürlich, wer eigentlich die beste Band der Welt sei? Eine Antwort liefert mir die amerikanische Popzeitschrift Rolling Stone, die eine Liste "The 100 Greatest Artists of All Time" erstellt hat. In der Version von 2011 nehmen noch immer die Beatles unangefochten Platz eins ein. Ist ja auch kein Wunder, denn auf die Liste schafften es nur englische oder amerikanische Musiker. Wer auch immer die "100 Greatest Artists" aufgeschrieben hat, spricht entweder kein Deutsch oder versteht nichts von Ironie. Oder beides!