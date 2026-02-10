Hannes Wenger steckt fest. Er weiß es aber noch nicht, denn aus seiner Perspektive ist alles im Lot: Frau, Kinder, schönes Haus mit Garten. Zwar könnte die Arbeit an seinem neuen Roman etwas besser laufen, aber eigentlich lässt er sich ja auch bereitwillig vom Schreiben ablenken. Hannes ist gerne Hausmann und bekocht die Familie.