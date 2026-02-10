Zum Hauptinhalt springen

KinoJetzt geh halt mal raus, Papa

Lesezeit: 2 Min.

Das ist ja gar kein Sauerbraten! Hannes (Sebastian Bezzel) versucht, mit  seiner neuen Flamme Vanessa (Judith Bohle) mitzuhalten.
(Foto: Constantin Film)

In „Die Ältern“ spielt Sebastian Bezzel einen Vater, der nach dem Auszug der Kinder in die Midlife-Crisis gerät. Leider hat Sönke Wortmanns neue Komödie nur Altherrenwitze für ihn im Angebot.

Von Sofia Glasl

Hannes Wenger steckt fest. Er weiß es aber noch nicht, denn aus seiner Perspektive ist alles im Lot: Frau, Kinder, schönes Haus mit Garten. Zwar könnte die Arbeit an seinem neuen Roman etwas besser laufen, aber eigentlich lässt er sich ja auch bereitwillig vom Schreiben ablenken. Hannes ist gerne Hausmann und bekocht die Familie.

