Tragfähige Netzwerke: Arno Breker erhielt nach dem Krieg kaum noch öffentliche, aber weiter viele private Porträt-Aufträge von namhaften Industriellen, Künstlern und Politikern wie Hugo Henkel, Salvador Dalí, Konrad Adenauer oder Ludwig Erhard, neben dessen Büste er hier 1983 in seinem Atelier zu sehen ist.

Das Deutsche Historische Museum zeigt, wie es für viele von den Nazis hofierte Künstler in der Bundesrepublik weiterging.

Von Peter Richter

Nehmen wir Hans Breker, nicht zu verwechseln mit Arno Breker. Das heißt: Vor 1945 wird Hans Breker das gelegentlich schon auch ganz recht gewesen sein, wenn es zu Verwechslungen kam. Immerhin waren beide Bildhauer, Hans Breker nur nicht ganz so namhaft wie sein vielbeschäftigter Bruder. Der hatte ihm dafür aber den Auftrag für die Monumentalfiguren am NS-Gauforum in Weimar vermittelt, wo man offenbar froh war, wenigstens irgendeinen Breker für den Job zu bekommen.