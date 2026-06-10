Erdtöne auf die Eins: Die DFB-Spieler zeigen sich in Chicago beim Kaffeetrinken nicht mehr im einheitlichen Trainingsanzug, sondern in der „Clean Girl“-Ästhetik. Was wollen sie damit wohl sagen? Eine Stilkritik.

Unsere Jungs sind auf den Straßen von Chicago unterwegs. Siehe z. B. der Instagram-Account des Fußball-Nationalspielers Florian Wirtz. Ein Gruppenbild aus seinem Feed zeigt ihn zusammen mit seinen WM-Kader-Kollegen Nick Woltemade, Waldemar Anton, Jonathan Tah, Kai Havertz, Pascal Groß und Joshua Kimmich vor einem Specialty-Coffee-Laden, im Hintergrund ist die hochglanzpolierte Siebträgermaschine zu erahnen. Auf dem Foto ist gut zu erkennen, wie sehr der verletzte Lennart Karl der Gruppe fehlt. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch modisch.