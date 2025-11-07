Der Deutsche Fußball-Bund streicht im Logo die Nationalfarben – und setzt ganz auf Grün und drei kurze Striche. Ein Signal, das entgegen der guten Absicht nicht nur für Optimismus steht.

Grün? Warum nicht. Die Grünen liegen stabil bei zwölf Prozent und freuen sich über jede Stimme. Auch über die des Deutschen Fußball-Bundes, der soeben sein aufgefrischtes Logo vorgestellt hat, das grün geraten ist. Grün am Strand heißt: Baden erlaubt. Grün an der Ampel heißt: Auf geht’s. Green Flags bei Männern: Empathie und die Fähigkeit, über Gefühle zu sprechen. Sprite, Heineken, Lacoste, Spotify, Starbucks, Markenfarbe der SZ, wenn auch zum Leidwesen vieler von uns: Grün. Warum also nicht auch der DFB. Grün ist ja zum Beispiel auch, gääähn, die Hoffnung.