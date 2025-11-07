Grün? Warum nicht. Die Grünen liegen stabil bei zwölf Prozent und freuen sich über jede Stimme. Auch über die des Deutschen Fußball-Bundes, der soeben sein aufgefrischtes Logo vorgestellt hat, das grün geraten ist. Grün am Strand heißt: Baden erlaubt. Grün an der Ampel heißt: Auf geht’s. Green Flags bei Männern: Empathie und die Fähigkeit, über Gefühle zu sprechen. Sprite, Heineken, Lacoste, Spotify, Starbucks, Markenfarbe der SZ, wenn auch zum Leidwesen vieler von uns: Grün. Warum also nicht auch der DFB. Grün ist ja zum Beispiel auch, gääähn, die Hoffnung.
DesignSOS vom DFB
Lesezeit: 2 Min.
Der Deutsche Fußball-Bund streicht im Logo die Nationalfarben – und setzt ganz auf Grün und drei kurze Striche. Ein Signal, das entgegen der guten Absicht nicht nur für Optimismus steht.
Von Gerhard Matzig
