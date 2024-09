Von Gerhard Matzig

Ein Mann steht vor einem Haus. Der Blick ist auf die Kamera gerichtet – jetzt müsste der Mann eigentlich in Tränen ausbrechen. Das Haus, es ist sogar ein besonders schönes Stadtschloss in Norddeutschland, besteht aus verbrannten Mauerresten, zersplitterten Fenstern und Erinnerungen. In den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs wurde der Bau schwer beschädigt. Was Sie hier sehen, sagt der Mann nun in die Kamera, ist das Schloss, in dem ich geboren wurde. Wir bauen das aber nicht mehr auf. Das reißen wir ab. Da kommt ein Parkhaus hin. Viel schöner. Ganz modern.