AfD Projekt Systemwechsel 8. September 2025, 16:09 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

Destabilisierung und Delegitimierung: AfD-Unterstützer vor dem europäischen Parlament. (Foto: Thomas Peter/Reuters)

Gute Laune macht die Lektüre des Wissenschaftsbands zur „Destabilisierung von Institutionen durch die AfD“ nicht. Dafür versteht man besser, wie die anhaltenden Angriffe der Rechtspopulisten funktionieren.

Von Peter Laudenbach

