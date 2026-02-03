Der Hund von Sarah Armstrong, ein Boston Terrier, kroch vor Schreck immer unter die Bettdecke. Beim Lüften. Eines Nachts flogen drei Fledermäuse durch die offenen Fenster in die Wohnung, die sich Sarah, die aus Kalifornien kommt, und ihr Freund in Berlin-Kreuzberg teilen. Beziehungsweise teilten. Vergangenheitsform. Der Freund, jetzt Ex-Freund, ist zur einen Hälfte Deutscher, zur anderen Hälfte Niederländer. Zur Gänze aber: Extrem-Lüfter.