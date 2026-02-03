Zum Hauptinhalt springen

WohngesundheitEine deutsche Leidenschaft geht viral: das Lüften

Lesezeit: 5 Min.

Frischluft-Tugend, krankhafte Obsession oder Scheidungsgrund? Das Lüften gilt als deutsches Dogma.
Frischluft-Tugend, krankhafte Obsession oder Scheidungsgrund? Das Lüften gilt als deutsches Dogma. (Foto: Finkelsen/Imago/Pond5 Images)

Fenster zu oder auf? Die Frage führt zu zerrütteten Partnerschaften und interkulturellen Kontroversen. Ein Tiktok-Trend wurde jetzt auch daraus.

Von Gerhard Matzig

Der Hund von Sarah Armstrong, ein Boston Terrier, kroch vor Schreck immer unter die Bettdecke. Beim Lüften. Eines Nachts flogen drei Fledermäuse durch die offenen Fenster in die Wohnung, die sich Sarah, die aus Kalifornien kommt, und ihr Freund in Berlin-Kreuzberg teilen. Beziehungsweise teilten. Vergangenheitsform. Der Freund, jetzt Ex-Freund, ist zur einen Hälfte Deutscher, zur anderen Hälfte Niederländer. Zur Gänze aber: Extrem-Lüfter.

