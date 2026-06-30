Angela Merkel hatte sich Zeit gelassen mit ihrem Porträt für die Kanzlergalerie. Jetzt wurde das Werk des 28 Jahre alten Deutschfranzosen Jérémie Queyras in Berlin enthüllt. Und? Viel Licht, viel Schatten – und viel Blau.

Angela Merkels offizielles Porträt für die Galerie der Bundeskanzler ist am Dienstagabend im Berliner Bode-Museum enthüllt worden, wo es bis zum 4. Oktober ausgestellt wird, bevor es ins Kanzleramt kommt. Gemalt hat es der erst 28 Jahre alte, in Frankreich geborene und in Deutschland aufgewachsene Künstler Jérémie Queyras. Und es zeigt unzweifelhaft: Angela Merkel.