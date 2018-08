17. August 2018, 18:52 Uhr Deutsches Theater Waterloo für Germanisten

Die deutsche Version des "Abba"-Musicals "Mamma Mia!"

Von Michael Zirnstein

"Chiquitita, was ist geschehen?" Um das zu rekapitulieren, braucht es keine Erklärungen. Das Abba-Musical "Mamma Mia!" zu zerreden, ist, wie auf Vanilleeis herumzukauen. Vier Kugeln mit Sahne, Amarenakirsche, kandierter Walnuss, Eierlikör und buntem Streusel. Zu klebrig für Süßkram-Verächter, für alle anderen: Schmackofatz! Kostprobe: Donna (Sabine Mayer) kämmt die Haare ihrer Tochter Sophie (liebreizend gespielt und gesungen von Katharina Gorgi), die morgen heiraten soll, was die alleinerziehende Hippie-Mutter spießig findet und überfordert, zumal das Goldlöckchen heimlich seine drei möglichen Väter zur Hochzeit auf die griechische Insel eingeladen hat - da kann Mutti schon mal losgreinen: "Ich weiß, bald wird sie eine Frau sein / Und ich werd grau sein / denn durch meine Finger rinnt die Zeit." Aber dann legt die Mama eben doch das Brautkleid zu einem Ring auf den Boden aus, hält sich die Nase zu und quäkt wie ein Karussell-Rekommandeur: "Bitte einsteigen!" Herzeleid mit Clownsnase - so mundet "Mamma Mia!".

60 Millionen Besucher haben "Mamma Mia!" seit 1999 in 49 Produktionen und 16 Sprachen gesehen, durch den 2008 erschienenen Film kamen noch mal 40 Millionen dazu. Damit haben Benny Andersson und Björn Ulvaeus mit dem Musical angeblich mehr verdient, als in ihrer aktiven Zeit als Abba-Komponisten und -Texter. Das schwedische Pop-Quartett hat 350 Millionen Platten verkauft.

Nur hat sich das Rezept geändert. Just im Abba-Jahr 2018: Teil 2 des "Mamma Mia!"-Films läuft im Kino, die schwedische Super-Trooper-Gruppe hat sich für zwei Songs wiedervereinigt, und die vier Helden schicken ihre Hologramm-Avatare auf Versöhnungs-Tournee. Da holt das Deutsche Theater drei Monate lang das Musical zurück nach München. Gespielt wird nicht wie 2010 das Londoner Original von 1999, sondern die Hamburger Fassung aus dem Jahr 2002. Und in der hat Schlager- und Musical-Textchef Michael Kunze ("Griechischer Wein", "Elisabeth") nicht nur die Dialoge, sondern selbst die 23 Hits übersetzt. Da befürchteten vor der Premiere nicht nur Abba-Puristen ein Waterloo.

Dancing Queens: Rosie (Barbara Raunegger, li.) und Tanja (Bettie Vermeulen, Mi.) holen Donna (Sabine Mayer) aus dem Stimmungstief. (Foto: Stage Entertainment)

So sitzt man da, wird mäkelig, sagt sich auf dem Innenohr den englischen Text vor und vergleicht mit dem Gehörten. Fragt sich, warum man in "Knowing me, knowing you" ("Ich bin ich, du bist du") überhaupt aus "This is how the story ends" eine "Story ohne Happy End" machen musste und schämt sich für ein paar frivole Anspielungen - Dirty Talk auf Deutsch ist eben wie Mutti in Strapsen aus dem Quelle-Katalog: "Blasen, nicht saugen", ruft Donnas Kumpeline Rosie (Barbara Rainegger) der immer noch mannstollen Tanja (Betty Vermeulen) beim Luftbett-Befüllen zu - und der Gag klappt wohl im Englischen besser ... ach, egal, die beiden sind freilich eine frivole Wucht wie immer.

Und bevor man zum Germanistenstreber wird, singt Donna ihren Sam (Karim Khawatmi) nieder, der sie einst auf der Insel sitzen ließ: "Einer von uns leidet, einer von uns meidet jeden Sonnenstrahl / Liegt allein im Dunkeln / Stellt dieselbe Fragen tausend Mal." Das bringt einem den Song ("The winner takes it all") und die Geschichte näher, sticht ins Herz - tatsächlich ist die gottlob ungekünstelte Übersetzung hier ein Gewinn. Der Rest wird eh in den herrlich überdrehten Party-Szenen des aufgeputschten Ensembles zwischen Sirtaki und Studio 54 niedergejauchzt. Und da die unbekannten deutschen Zeilen das Publikum offensichtlich am Mitsingen hindern, hilft eben nur eins: Noch mal reingehen. Man isst ja auch nicht nur ein Mal Eis im Sommer.