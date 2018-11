5. November 2018, 18:43 Uhr Deutscher Theaterpreis Faust geht an Bayern vorbei

Die Verleihung des Deutschen Theaterpreises "Der Faust" fand zwar in Regensburg und in Anwesenheit der bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst Marion Kiechle statt, die bayerischen Theater und Bühnen gingen an dem von der Schauspielerin und Sängerin Genija Rykova moderierten Abend allerdings leer aus. So wanderten die Preise in den Regie-Kategorien Schauspiel, Musiktheater und Kinder- und Jugendtheater an Thorleifur Örn Amarsson vom Staatsschauspiel Hannover, an Thomas Kratzer vom Badischen Staatstheater Karlsruhe und an Martina von Boxen vom Jungen Schauspielhaus Bochum. Als beste Darsteller wurden Barbara Nüsse vom Thalia Theater Hamburg sowie Matthias Klink und Gustav von Aschenbach vom Ballett an der Oper Stuttgart ausgezeichnet.