Der Deutsche Sachbuchpreis 2024 geht an Christina Morina für ihr Buch „Tausend Aufbrüche – Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren“ (Siedler Verlag). Die Bielefelder Historikerin geht darin anhand von bislang wenig beachteten Selbstzeugnissen die Demokratievorstellungen von Bürgern und Bürgerinnen in Ost und West auf den Grund geht. In der Begründung der siebenköpfigen Jury unter Vorsitz des Kulturjournalisten Stefan Koldehoff heißt es unter anderem: „Demokratien befinden sich auf der ganzen Welt in der Krise. Die Frage aber, was es eigentlich heißt, Demokratie zu leben, gerät dabei oft in den Hintergrund.“ Methodisch raffiniert und augenöffnend liefere das Buch auch anhand von Briefen, Petitionen und Flugblättern „notwendige Impulse“ für die aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen: „Demokratie ist Prozess, kein Zustand.“