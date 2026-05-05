Der deutsche Pavillon auf der Biennale in Venedig hat schon viele Gestalten angenommen: Er war das Familien-Spukhaus „Ur“ von Florian Schneider, war Kanzlerbungalow, war halb verschüttet wie bei der Biennale-Ausgabe von 2024. Doch so radikal wie dieses Mal war die Transformation noch nie. Am ersten Pressetag der Biennale suchte man zwischen den Bäumen der Giardini nach dem freundlichen Ocker-Ton des unfreundlichen Nazi-Pavillons – und fand eine beschmierte Ruine. Deutschlands Repräsentanz in Venedig: ein Lost Place.