Der deutsche Pavillon auf der Biennale in Venedig hat schon viele Gestalten angenommen: Er war das Familien-Spukhaus „Ur“ von Florian Schneider, war Kanzlerbungalow, war halb verschüttet wie bei der Biennale-Ausgabe von 2024. Doch so radikal wie dieses Mal war die Transformation noch nie. Am ersten Pressetag der Biennale suchte man zwischen den Bäumen der Giardini nach dem freundlichen Ocker-Ton des unfreundlichen Nazi-Pavillons – und fand eine beschmierte Ruine. Deutschlands Repräsentanz in Venedig: ein Lost Place.
Biennale in VenedigGemütlich gibt’s hier nicht
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Der Pavillon der Bundesrepublik auf der Biennale in Venedig lädt ein zu einem pessimistischen Parcours durch die deutsche Geschichte. Zum ersten Mal auch die der DDR.
Von Jörg Häntzschel
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