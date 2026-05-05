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Biennale in VenedigGemütlich gibt’s hier nicht

Lesezeit: 2 Min.

Symbiose aus Platten- und Nazi-Bau: der deutsche Pavillon auf der diesjährigen Biennale in Venedig.
Symbiose aus Platten- und Nazi-Bau: der deutsche Pavillon auf der diesjährigen Biennale in Venedig. Andrea Rossetti

Der Pavillon der Bundesrepublik auf der Biennale in Venedig lädt ein zu einem pessimistischen Parcours durch die deutsche Geschichte. Zum ersten Mal auch die der DDR.

Von Jörg Häntzschel

Der deutsche Pavillon auf der Biennale in Venedig hat schon viele Gestalten angenommen: Er war das Familien-Spukhaus „Ur“ von Florian Schneider, war Kanzlerbungalow, war halb verschüttet wie bei der Biennale-Ausgabe von 2024. Doch so radikal wie dieses Mal war die Transformation noch nie. Am ersten Pressetag der Biennale suchte man zwischen den Bäumen der Giardini nach dem freundlichen Ocker-Ton des unfreundlichen Nazi-Pavillons – und fand eine beschmierte Ruine. Deutschlands Repräsentanz in Venedig: ein Lost Place.

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