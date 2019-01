31. Januar 2019, 18:51 Uhr Deutscher Hörbuchpreis Hans Wells "Rotes Bayern" nominiert

In seinem im vergangenen Jahr auf CD erschienenen Hörspiel "Rotes Bayern - es lebe der Freistaat!" schickt Hans Well, früherer Kopf der mittlerweile aufgelösten Biermösl Blosn, eine kleine Besuchergruppe unter der resoluten Führung von Gisela Schneeberger in die Katakomben des Museums der Bayerischen Geschichte, in die öffentlich kaum zugängliche "Abstellkammer der Münchner Revolution 1918/19". Nun darf sich Well zusammen mit seinen Protagonisten - neben Schneeberger haben an dem musikalischen Hörspiel Gerd Heidenreich, Bernhard Butz, Johanna Bittenbinder, Heinz-Josef Braun, Hans Well selbst, seine Kinder Sarah, Tabea und Jonas sowie Lukas Berk mitgewirkt - Hoffnungen machen, für ihr gut zweistündiges Werk in diesem Jahr mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet zu werden, für den eine Jury jeweils drei Produktionen in sechs Kategorien nominiert hat. Verliehen wird der Deutsche Hörbuchpreis am 19. März im WDR-Funkhaus in Köln. Bereits am Donnerstag, 7. Febbruar (20 Uhr), werden die Wells und ihre Mitstreiter bei einer "szenischen Lesung mit Musik und Liedern" im Residenztheater auf der Bühne stehen.