Deutscher Filmpreis 2025:Zehn Nominierungen für „September 5“

Von Philipp Bovermann

Das Drama des deutschen Films zu Gast beim Morgenmagazin des ZDF. Claudia Roth saß da, ganz Coolness und Glamour, oder was man in Deutschland eben darunter versteht: Die scheidende Kulturstaatsministerin drehte sich im orangen Studio-Drehstühlchen hin und her, in schwarzer Lederjacke mit glitzernden Blumenornamenten, weißen Sneakern, schwarzem Tüllrock mit bunten Perlen, Perlenkette, pinkfarbenem Lippenstift. Die Vollendung ihres modischen Spätwerks als Kultur-Coolness-Repräsentantin war da zu besichtigen, als sie zusammen mit dem Schauspieler Christian Friedel die Nominierungen für die Hauptkategorie „Bester Spielfilm“ beim Deutschen Filmpreis verlas.