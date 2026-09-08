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LiteraturDiese sechs können den Deutschen Buchpreis noch gewinnen

Lesezeit: 2 Min.

Die Bücher, die auf der Shortlist des deutschen Buchpreises stehen.
Die Bücher, die auf der Shortlist des deutschen Buchpreises stehen.
Lena Everding

Aus 20 Titeln, die für den prominentesten Preis für deutschsprachige Romane nominiert waren, wählt die Jury ihre Shortlist aus: Dana Vowinckel, Shida Bazyar und Valeria Gordeev bleiben dabei.

Von Christiane Lutz

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Ein buchstäblich gewichtiger Jahrgang ist das, diese sechs Titel, die nun übrig sind im Rennen um den Deutschen Buchpreis. Zwar wirkt es oft bemüht, aus der Shortlist einen Trend ablesen oder den Romanen Gemeinsamkeiten abringen zu wollen – denn idealerweise sind solche Listen ja divers und überraschend –, dennoch lässt sich heuer festhalten: Es ist eine Zusammenstellung gewichtiger Epen, oft mit Bezug zur (deutschen) Geschichte und politischen Gegenwart, auf die sich die Jury geeinigt, und die sie am Dienstagvormittag bekannt gegeben hat.

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