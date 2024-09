Von Marie Schmidt

Die Jury des Deutschen Buchpreises hat sich geeinigt, welche sechs Bücher im Rennen um den Titel „Roman des Jahres“ bleiben, der am 14. Oktober in Frankfurt am Main verliehen wird. Und entscheidet sich sehr deutlich für das ästhetisch Ungewöhnliche und Anspruchsvolle, das die deutsche Literaturlandschaft außerdem auch geografisch über ausgetretene Pfade hinaus erweitert.