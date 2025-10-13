Die Schweizer Autorin wird für ihren Roman „Die Holländerinnen“ ausgezeichnet. Die Branche sorgt sich derweil, ob überhaupt genug Exemplare des Werks gedruckt werden können, denn die Druckereien im Land haben Lieferschwierigkeiten.

Das Erzählen habe sich irgendwann aufgedrängt, sagt die Preisträgerin im Einführungsfilm, obwohl sie ihm eigentlich nie getraut habe. Für ihren Roman „Die Holländerinnen“, der aus einer großen Schreibkrise die Geschichte eines, nein eigentlich vieler Abenteuer entstehen lässt, auf einem schmalen Umfang von knapp 160 Seiten, wird die Schweizer Autorin Dorothee Elmiger mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Und zwar, wie sich die im Frankfurter Römer versammelte Literaturbranche sofort zu erzählen weiß, am Abend ihres 40. Geburtstags.