Deutscher Buchpreis geht an Kim de l'Horizon

Kim de l'Horizon erhält den Deutschen Buchpreis 2022. Das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Montag in Frankfurt bekannt. "Blutbuch"wird damit als bester deutschsprachiger Roman des Jahres ausgezeichnet. "Mit einer enormen kreativen Energie sucht die non-binäre Erzählfigur in Kim de l'Horizons Roman "Blutbuch" nach einer eigenen Sprache", urteilte die Jury.

Nominiert waren außerdem Fatma Aydemir ("Dschinns"), Kristine Bilkau ("Nebenan"), Daniela Dröscher ("Lügen über meine Mutter"), Jan Faktor ("Trottel") und Eckhart Nickel ("Spitzweg").

Im vergangenen Jahr erhielt Antje Rávik Strubel den Deutschen Buchpreis für ihren Roman "Blaue Frau". Der Deutsche Buchpreis ist mit 25 000 Euro für die Gewinnerin oder den Gewinner dotiert. Die übrigen Finalisten erhalten jeweils 2500 Euro. Der Preisträger wird zu Beginn der Frankfurter Buchmesse bekanntgegeben.