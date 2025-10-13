Der Deutsche Buchpreis 2025 geht an die Autorin Dorothee Elmiger für „Die Holländerinnen“. „Dieser Roman ist ein Ereignis“, heißt es in der Begründung der Jury. Elmigers Stil sei gleichzeitig distanziert und doch fesselnd und das Buch „ein faszinierender Trip ins Herz der Finsternis“. Die 1985 geborene Schweizerin, die in New York lebt, galt bereits als eine Favoritin.

„Die Holländerinnen“ handelt von einer kollektiven Grenzüberschreitung im Regenwald Südamerikas. Erzählt wird die unheimliche Geschichte weitgehend in der indirekten Rede. Eine Autorin berichtet in einer Poetikvorlesung von ihrer Reise in den Dschungel als Teil einer Theatergruppe. Diese ist auf den Spuren zweier holländischer Backpackerinnen, die vor Jahren dort tatsächlich verschwunden sind. Doch das Projekt läuft ziemlich aus dem Ruder: Die Gruppe wird vom Urwald nahezu verschluckt und erzählt sich verstörende Geschichten.

Die Jury hatte 229 deutschsprachige Romane gesichtet, die zwischen Oktober 2024 und Mitte September 2025 erschienen sind. Zunächst wurden 20 Bücher für die Longlist ausgewählt, diese wurde dann auf die sechs Titel umfassende Shortlist gekürzt.

Die nominierten Werke befassten sich mit psychologischen, gesellschaftlichen und politischen Abgründen, wie die Jury erklärte. „Jede Lektüre auf der Shortlist ist ein Befreiungsschlag“, sagte Jurysprecherin Laura de Weck im Vorfeld. Im Finale standen neben dem Siegerwerk Kaleb Erdmann: Die Ausweichschule (park x ullstein), Jehona Kicaj: ë (Wallstein Verlag), Thomas Melle: Haus zur Sonne (Verlag Kiepenheuer & Witsch), Fiona Sironic: Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft (Ecco Verlag) und Christine Wunnicke: Wachs (Berenberg Verlag).

Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird traditionell am Tag vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vergeben. Insgesamt ist der Buchpreis mit 37 500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25 000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2 500 Euro. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Martina Hefter für ihren Roman „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“