Zum Hauptinhalt springen

Interview mit Kaleb Erdmann„Gewalt zieht einen zurück in dieses dunkle Loch“

Lesezeit: 6 Min.

Mit seinem Buch „Die Ausweichschule“ ist Kaleb Erdmann für den Deutschen Buchpreis nominiert.
Mit seinem Buch „Die Ausweichschule“ ist Kaleb Erdmann für den Deutschen Buchpreis nominiert. (Foto: Jakob Kielgaß)

Kaleb Erdmann hat als Elfjähriger den Amoklauf von Erfurt überlebt und seine Geschichte nun in einem Buch verarbeitet. Ein Gespräch über trügerische Erinnerungen, das Klarkommen nach einer Tragödie und die Frage, ob man aus Tod Kunst machen darf.

Von Iris Mayer und Ulrike Nimz

Am 26. April 2002 erschießt am Erfurter Gutenberg-Gymnasium ein 19-jähriger Schulabbrecher 16 Menschen und sich selbst. Der Fünftklässer Kaleb Erdmann schreibt an diesem Tag eine Arbeit über Pinguine, die er nie zurückbekommen wird. Er überlebt den Amoklauf und besucht in den Wochen danach eine Schule am Stadtrand, während am Tatort die Spuren des Amoklaufs beseitigt werden. Mit seinem zweiten Roman „Die Ausweichschule“ ist Erdmann für den Deutschen Buchpreis nominiert. Der 34-Jährige lebt in Düsseldorf, schreibt neben Literatur auch fürs Fernsehen und Theater. Sein Ich-Erzähler im Buch ringt mit der Frage, wer über einen Schrecken erzählen darf, der einen immer wieder in ein schwarzes Loch reißen will.

Zur SZ-Startseite

Literatur
:Die Bücher des Herbstes

Wenn die Tage kürzer werden, hat die Literatur Hochsaison. Zehn Bücher, die in diesem Herbst das Herz warm und den Kopf kühl halten.

SZ PlusAus der SZ-Redaktion

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite