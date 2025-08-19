Zum Hauptinhalt springen

Deutscher BuchpreisJury wählt die 20 Romane des Jahres

Lesezeit: 2 Min.

Sieben Preisrichter entscheiden im Oktober in Frankfurt, welcher Roman zum besten des Jahres gekürt wird.
Sieben Preisrichter entscheiden im Oktober in Frankfurt, welcher Roman zum besten des Jahres gekürt wird. (Foto: Friedrich Bungert)

Jonas Lüscher, Jina Khayyer, Dimitrij Kapitelman: Die Longlist des Deutschen Buchpreises gibt einen mustergültigen Einblick in die aktuelle deutschsprachige Literatur.

Von Marie Schmidt

Die Jury des Deutschen Buchpreises hat ihre Auswahl der 20 Bücher vorgelegt, die am 13. Oktober 2025 mit dem populärsten Literaturpreis für den Roman des Jahres ausgezeichnet werden könnten. Und wenn die Übung dieser Longlist sein sollte, dem Publikum einen möglichst diversen Überblick darüber zu ermöglichen, was im deutschsprachigen Raum gerade erscheint, schaffen die sieben Preisrichter einen vorbildlichen Ausgleich.

Zur SZ-Startseite

Die Sommerbücher der SZ-Redaktion
:Für jeden Ort das perfekte Buch

Ob am Strand, unterwegs im Zug oder mit Fernweh auf dem Balkon: Wir haben 21 Romane und Sachbücher für Sie. Erstellen Sie jetzt Ihre persönliche Leseliste.

SZ Plus

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite