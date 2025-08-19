Die Jury des Deutschen Buchpreises hat ihre Auswahl der 20 Bücher vorgelegt, die am 13. Oktober 2025 mit dem populärsten Literaturpreis für den Roman des Jahres ausgezeichnet werden könnten. Und wenn die Übung dieser Longlist sein sollte, dem Publikum einen möglichst diversen Überblick darüber zu ermöglichen, was im deutschsprachigen Raum gerade erscheint, schaffen die sieben Preisrichter einen vorbildlichen Ausgleich.
Deutscher BuchpreisJury wählt die 20 Romane des Jahres
Jonas Lüscher, Jina Khayyer, Dimitrij Kapitelman: Die Longlist des Deutschen Buchpreises gibt einen mustergültigen Einblick in die aktuelle deutschsprachige Literatur.
Von Marie Schmidt
