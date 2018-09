28. September 2018, 18:59 Uhr Deutsche Literatur Lessing-Preis 2019 für Marcel Beyer

Der Lyriker, Erzähler und Romancier Marcel Beyer erhält 2019 den mit 13 000 Euro dotierten Lessing-Preis des Freistaates Sachsen. Das teilte das Kunstministerium am Freitag in Dresden mit. Mit dem Preis werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, deren Werk in der von Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) geprägten geistigen Tradition steht und die für die deutschsprachige Literatur Herausragendes geleistet haben. Der Preis wird am 19. Januar 2019 in Kamenz während der 52. Lessingtage übergeben. Beyer, 53, lebt seit 1996 in Dresden. Im Jahr 2016 wurde ihm bereits die höchste literarische Auszeichnung im deutschen Sprachraum, der Georg-Büchner-Preis, verliehen. Zu seinen bekanntesten Werken zählt der in Dresden spielende Roman "Kaltenburg".