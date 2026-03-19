Wie andere Familien in Deutschland ist auch die des Autors dieser Zeilen in den vergangenen Tagen um eine bittere Erkenntnis reicher und ein paar Illusionen ärmer geworden: Zwei liebe Verwandte waren Mitglieder der NSDAP. Der eine beantragte Aufnahme in die Partei Adolf Hitlers am 29. Februar 1940, der andere nur einen Tag später, am 1. März – seinem 18. Geburtstag. Berufsbezeichnung laut der Karteikarte des Mitgliederverzeichnisses: Abiturient.