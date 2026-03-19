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GeschichteWar Opa Nazi?

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Etwa 8,5 Millionen Mitglieder hatte die NSDAP 1945. Die Daten eines großen Teils davon sind jetzt erstmals frei einsehbar.
Etwa 8,5 Millionen Mitglieder hatte die NSDAP 1945. Die Daten eines großen Teils davon sind jetzt erstmals frei einsehbar. Scherl/SZ Photo

Das US-Nationalarchiv hat die Daten von acht Millionen Mitgliedern der NSDAP ins Netz gestellt. Sie wurden nach Kriegsende vor der Vernichtung gerettet – jetzt suchen so viele, dass die Server zusammenbrechen.

Von Moritz Baumstieger

Wie andere Familien in Deutschland ist auch die des Autors dieser Zeilen in den vergangenen Tagen um eine bittere Erkenntnis reicher und ein paar Illusionen ärmer geworden: Zwei liebe Verwandte waren Mitglieder der NSDAP. Der eine beantragte Aufnahme in die Partei Adolf Hitlers am 29. Februar 1940, der andere nur einen Tag später, am 1. März – seinem 18. Geburtstag. Berufsbezeichnung laut der Karteikarte des Mitgliederverzeichnisses: Abiturient.

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